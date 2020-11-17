Вакцина не остановит пандемию коронавируса - заявление ВОЗ

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Одна лишь вакцина не сможет остановить пандемию коронавируса, необходимо комплексное действие всех инструментов борьбы с распространением COVID-19.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их», – написал Гебрейесус в Twitter.

Глава ВОЗ отметил, что доступ к препарату ограничен, поэтому изначально вакцинацию пройдут медики, люди старшего возраста и пациенты с хроническими заболеваниями.Гебрейесус пояснил, что это позволит снизить количество летальных исходов, однако «вирусу есть куда двигаться».

Он также предложил продолжать проводить тестирования, организовывать изоляцию зараженных, отслеживание контактов, карантин и после вакцинации.

В августе министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи и производимую вместе с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название «Спутник V».

Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. В данный момент проводятся клинические исследования «Спутник V» в России на 40 тысячах добровольцах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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