Коронавирус в Крыму
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Вакцина не остановит пандемию коронавируса - заявление ВОЗ
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Одна лишь вакцина не сможет остановить пандемию коронавируса, необходимо комплексное действие всех инструментов борьбы с распространением COVID-19.
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
«С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их», – написал Гебрейесус в Twitter.
Глава ВОЗ отметил, что доступ к препарату ограничен, поэтому изначально вакцинацию пройдут медики, люди старшего возраста и пациенты с хроническими заболеваниями.Гебрейесус пояснил, что это позволит снизить количество летальных исходов, однако «вирусу есть куда двигаться».
Он также предложил продолжать проводить тестирования, организовывать изоляцию зараженных, отслеживание контактов, карантин и после вакцинации.
В августе министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи и производимую вместе с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название «Спутник V».
Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. В данный момент проводятся клинические исследования «Спутник V» в России на 40 тысячах добровольцах.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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