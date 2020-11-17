Власть
В Ялте заявили о появлении новой достопримечательности
Новая достопримечательность появилась в одном из районов старой Ялты.
В рамках первого арт-фестиваля «Город золотой» местные художники украсили стену, идущую вдоль тротуара на улице Соханя, оригинальным фэнтези-граффити.
«Художники Вячеслав Жулев, Мария Ярмолович и Роман Панченко, работающие в технике space-art, создали здесь удивительную картину: дама с собачкой, путешествующая по космическому миру среди неизведанных планет, направляется в сторону ялтинской набережной», – пояснила начальник управления культуры администрации Ялты Ирина Гришко.
По ее словам, подобные граффити становятся позитивным примером стрит-арта и «воспитывают у жителей и гостей Ялты любовь и уважение к красоте нашего города».
Гришко также обратила внимание, что одной из главных целей первого ялтинского арт-фестиваля «Город золотой», организованного управлением культуры местной администрации, является привлечение талантливой молодежи к участию в развитии эстетики городской среды.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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