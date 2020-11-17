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Власть

В Ялте заявили о появлении новой достопримечательности

14:08 вторник, 17 ноября 2020
Ялта

Новая достопримечательность появилась в одном из районов старой Ялты.

В рамках первого арт-фестиваля «Город золотой» местные художники украсили стену, идущую вдоль тротуара на улице Соханя, оригинальным фэнтези-граффити.

«Художники Вячеслав Жулев, Мария Ярмолович и Роман Панченко, работающие в технике space-art, создали здесь удивительную картину: дама с собачкой, путешествующая по космическому миру среди неизведанных планет, направляется в сторону ялтинской набережной», – пояснила начальник управления культуры администрации Ялты Ирина Гришко.

По ее словам, подобные граффити становятся позитивным примером стрит-арта и «воспитывают у жителей и гостей Ялты любовь и уважение к красоте нашего города».

Гришко также обратила внимание, что одной из главных целей первого ялтинского арт-фестиваля «Город золотой», организованного управлением культуры местной администрации, является привлечение талантливой молодежи к участию в развитии эстетики городской среды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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