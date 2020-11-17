В Ялте будет работать передвижной прививочный пункт

По инициативе администрации города Ялта 19 ноября с 10:00 до 15:00 на площади Советская будет проводиться вакцинация населения против гриппа.

Как сообщает отдел информационной политики администрации Ялты, получить вакцину можно без предварительной записи, предъявив паспорт или полис ОМС. Прививки делают после осмотра врача, подтверждающего отсутствие противопоказаний.

— Вакцинация бесплатная. Препарат российского производства, побочных реакций на его введение не отмечено. Прививочную кампанию проводит передвижная специализированная прививочная бригада Федерального научно-клинического центра ФМБА России, — отмечает заведующий сектором по взаимодействию с учреждениями здравоохранения Наталья Березовская и добавляет, что работа выездной бригады позволит увеличить охват населения прививками.

Выездные пункты, по словам Натальи Березовской, работают во многих городах страны уже не первый год. В нашем городе такая практика вводится впервые, однако ранее в Ялте с успехом работали передвижные пункты тестирования на ВИЧ, обследования на туберкулез, передвижной маммограф и другие. Вакцинация в мобильном комплексе проводится с соблюдением медиками всех противоэпидемических мер.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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