В Симферополе супруги расплатились за продукты чужой карточкой и теперь пойдут под суд

В один из отделов полиции Симферополя поступило сообщение от 32-летней местной жительницы о краже ее банковской карты и списании с нее денежных средств.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Киевский» Управления МВД России по г. Симферополю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны двое ранее не судимых супругов.

От задержанных получены признательные показания. Супруги признались, что нашли карту на улице, но вместо того, чтобы вернуть ее владелице, они пошли по магазинам и бесконтактным способом совершили покупку продуктов питания и чистящих средств.

Следователем отдела полиции «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.3 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинские полицейские задержали квартирного вора-рецидивиста. Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции «Ливадийский» задержали 35-летнего ранее неоднократно судимого гражданина, подозреваемого в совершении серии квартирных краж.

В Бахчисарайском районе разыскивается убийца местного пенсионера. В Бахчисарайском районе следователи устанавливают убийцу 60-летнего местного жителя.

Симферопольца повторно задержали за угрозы убить экс-сожительницу. В сентябре текущего года приговором Центрального районного суда подозреваемый уже был осужден за угрозы убийством свой бывшей сожительнице и по решению суда отбывал наказание в виде исправительных работ.

Крымским студентам грозит тюрьма за похищение термометра. Подростки украли дорогостоящий медицинский прибор и сдали его в ломбард.