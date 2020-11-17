В Симферополе повторно ограбили магазин в подземном переходе

В ночь на 14 ноября в подземном переходе на Московском кольце в Симферополе двое подростков сломали входную роллету на одном из магазинов, после чего вытащили товары.

В крымском сегменте соцсетей отмечают, что в начале сентября эту торговую точку уже грабили.

На опубликованном в соцсетях видео с камеры наблюдения видно, как двое неизвестных в одинаковых синих капюшонах подходят к одному из магазинов у выхода из подземного перехода на улицу Киевскую. Повозившись с входной роллетой не больше минуты, один из парней просовывает руку в образовавшуюся щель и достает товар с полок. Добычу он передает своему напарнику, которую тот прячет в рюкзак.

Через две минуты мимо проходит человек, но прохожий делает вид, что ничего не замечает. Через три минуты грабители уходят.

Внимательные пользователи сети сразу заметили, что на видео тот самый магазин, который недавно уже подвергался ограблению. По их данным, 7 сентября около четырех часов утра молодой человек разбил кулаком стеклянную витрину магазина и ушел. Через некоторое время в переходе появились другие люди, которые, недолго думая, достали товар и скрылись с места преступления.

Как сообщила представитель пресс-службы МВД в Крыму Ольга Заславская, сейчас никто не подавал заявление в полицию. Однако правоохранители занимаются этим делом на основе информации, появившейся в соцсетях.

В тексте использованы материалы: Форпост

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