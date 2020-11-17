Водный кризис
Развитие сюжета: Российские военные прокладывают трубы по виноградникам для снабжения Севастополя водой ● В Крыму начали массово пересыхать колодцы ● Критическая нехватка: графики подачи воды в Симферополе будут ужесточать ● В Симферополе зафиксировали еще более сильное ухудшение качества воды ● Жители крымского села пожаловались на недельное отсутствие воды
В Симферополе перестанут наполнять водой резервные емкости
фото © ТАСС
Как только температура воздуха в Симферополе опустится ниже ноля, установленные в жилых микрорайонах резервные емкости перестанут наполнять водой, сообщил на совещании по водообеспечению Крыма глава полуострова Сергей Аксенов.
«Как только температура опустится ниже ноля, емкости в большинстве своем использоваться не будут. Будет идти подвоз воды с машин, график есть. Это в случае отрицательных температур соответственно, чтобы емкости у нас не порвало», – сказал Аксенов.
По словам Сергея Аксенова только десять из установленных емкостей наполнялись регулярно, остальные – только по звонку от граждан.
«План можно выстроить достаточно просто. Я имею в виду, чтобы с понижением температуры никаких проблем не возникло новых», – добавил глава Крыма.
Ранее сообщалось, что крымчане жалуются на срывы графика и плохое качество воды.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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