В Симферополе перестанут наполнять водой резервные емкости

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Как только температура воздуха в Симферополе опустится ниже ноля, установленные в жилых микрорайонах резервные емкости перестанут наполнять водой, сообщил на совещании по водообеспечению Крыма глава полуострова Сергей Аксенов.

«Как только температура опустится ниже ноля, емкости в большинстве своем использоваться не будут. Будет идти подвоз воды с машин, график есть. Это в случае отрицательных температур соответственно, чтобы емкости у нас не порвало», – сказал Аксенов.

По словам Сергея Аксенова только десять из установленных емкостей наполнялись регулярно, остальные – только по звонку от граждан.

«План можно выстроить достаточно просто. Я имею в виду, чтобы с понижением температуры никаких проблем не возникло новых», – добавил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что крымчане жалуются на срывы графика и плохое качество воды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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