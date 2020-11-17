Коронавирус в Крыму
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В Севастополе проверили всех учителей на коронавирус
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Тестирование всех педагогов Севастополя на коронавирусную инфекцию не выявило новых случаев заражения.
Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Михеев, передает «Новый Севастополь».
«На прошлой неделе были завершены процедуры обследования все педагогов – новых больных не было выявлено. Те педагоги, которые были протестированы – у всех отрицательные результаты», – сообщил Михеев.
Вице-губернатор отметил, что в регионе вторая четверть в школах началась в штатном режиме. Педагоги соблюдают масочный режим в обязательном порядке, дети – по желанию.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев давал в начале октября поручение провести тестирование на коронавирус школьных учителей. Первый раз педагогов тестировали в августе, перед началом учебного года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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