В Севастополе проверили всех учителей на коронавирус

фото © www.inform.kz

Тестирование всех педагогов Севастополя на коронавирусную инфекцию не выявило новых случаев заражения.

Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Михеев, передает «Новый Севастополь».

«На прошлой неделе были завершены процедуры обследования все педагогов – новых больных не было выявлено. Те педагоги, которые были протестированы – у всех отрицательные результаты», – сообщил Михеев.

Вице-губернатор отметил, что в регионе вторая четверть в школах началась в штатном режиме. Педагоги соблюдают масочный режим в обязательном порядке, дети – по желанию.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев давал в начале октября поручение провести тестирование на коронавирус школьных учителей. Первый раз педагогов тестировали в августе, перед началом учебного года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Американская компания объявила о вакцине от COVID-19 с эффективностью в 94,5%. Американская компания Moderna объявила, что ее вакцина от коронавируса во время третьей фазы клинических испытаний показала эффективность в 94,5% случаев.

В Крыму пообещали очищать книги от коронавируса. Специальные обеззараживающие боксы для книг и документов поступили в универсальную научную библиотеку им. И.Я. Франко.

В Севастополе за сутки 55 случаев COVID-19: оперативная сводка. В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 55 новых случаев заболевания COVID-19, еще 15 человек были выписаны после выздоровления.

В Крыму выросло число жертв COVID. В Крыму подтвердили смерть от коронавируса еще четырех человек.