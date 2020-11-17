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Коронавирус в Крыму

В России назвали «высоким» уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму

16:17 вторник, 17 ноября 2020
В России назвали «высоким» уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму

фото © iz.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Крыму «достаточно высоким».

«Мы видим, что сегодня спрогнозированные риски, безусловно, реализуются. Потому что уровни заболеваемости в Иркутской, Нижегородской, Новосибирской областях, Республике Крым, Ставропольском крае достаточно высокие», – сказала она во вторник на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19», пишет ТАСС.

На минувшей неделе глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополя Наталья Пеньковская сообщала, что в Крыму нет роста заболеваемости COVID-19.

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции. За время эпидемии выявлено 12522 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением – 8080, умерли 218 человек. C начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3579 человек, выздоровело 2773 человека, 96 умерло.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Больше 50: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 54 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Крымские медики начали работать в области хирургии сонных артерий. В клинике Крымского федерального университета развивают новое направление – хирургию сонных артерий. Медики уже провели первую успешную операцию по удалению атеросклерозной бляшки из сонной артерии с заменой поврежденных тканей (аллопластикой).

В Крыму умерли шесть пациентов с коронавирусом. В Республике Крым скончались еще шесть пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Резкий спад: в Крыму 155 новых заражений коронавирусом. За 16 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 48 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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В России назвали «высоким» уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму

В России назвали «высоким» уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Крыму «достаточно высоким».

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