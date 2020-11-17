В море у берегов Севастополя обнаружены десятки загрязнений воды

Глобальные климатические процессы поднимают со дна Черного моря старую «грязь».

За последние несколько лет ученые Морского гидрофизического института РАН обнаружили десятки новых источников пленочных загрязнений в районе Севастополя. Причиной появления нефтяных загрязнений может быть глобальное потепление и вызванное им повышение температуры воды Черного моря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергея Станичного.

Ученый рассказал, что в течение нескольких лет новые источники загрязнения появляются в Черном море в Каламитском заливе (изгиб берега от Севастополя до Евпатории) из-за прогрева, появления новых течений, которые несут теплую воду на более глубокие слои.

«Например, лежит на дне корабль, или появилось много лет назад мазутное пятно, из него уже давно выделены все легкие фракции, мазут вязкий и при температуре, которая держалась около дна раньше, был фактически законсервирован. А сейчас он нагревается, и новые объемы веществ выходят на поверхность моря», - пояснил Сергей Станичный.

Возглавляемый им отдел дистанционных методов исследования занимается изучением спутниковых данных. Эта информация помогает отслеживать происходящие в море процессы.

«Кроме наблюдения со спутников мы выходим в море и сейчас стараемся понять, что именно за вещества выделяются. На снимках мы видим только пленки, характерные для источников постоянного выделения нефтепродуктов, - такие же есть в Мексиканском заливе или Каспийском море. Но чтобы понять, какие именно вещества, что именно происходит, нужны комплексные исследования. И сейчас мы собираемся изучать эти локальные эффекты. Это достаточно интересно, ранее точно не описано», - цитирует ученого ТАСС.

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