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Коронавирус в Крыму

В Крыму умерли шесть пациентов с коронавирусом

10:30 вторник, 17 ноября 2020

В Республике Крым скончались еще шесть пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Соответствующие данные во вторник опубликовал Минздрав региона.

Таким образом, общее количество умерших пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 218.

На данный момент на амбулаторном лечении находятся 2749 человек, на стационарном – 2372 пациентов. В обсерваторах изолировано 30.

Всего в Крыму выявлено 12 522 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 8080 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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