Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Резкий спад: в Крыму 155 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе проверили всех учителей на коронавирус ● Увольнения и безденежье: чем грозит отмена новогодних гуляний в Крыму ● Власти Севастополя решили, что в городе стабилизировалась ситуация с COVID-19 ● В Крыму пообещали очищать книги от коронавируса
В Крыму умерли шесть пациентов с коронавирусом
В Республике Крым скончались еще шесть пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Соответствующие данные во вторник опубликовал Минздрав региона.
Таким образом, общее количество умерших пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 218.
На данный момент на амбулаторном лечении находятся 2749 человек, на стационарном – 2372 пациентов. В обсерваторах изолировано 30.
Всего в Крыму выявлено 12 522 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 8080 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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