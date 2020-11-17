Власть
В Крыму создали госучреждение «Казаки Крыма»
Сегодня на заседании Совета Министров Крыма была утверждена штатная численность созданного недавно государственного казенного учреждения «Казаки Крыма».
Как сообщил начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко, штат будет составлять 25 человек.
— Установление штатной численности созданного государственного казенного учреждения «Казаки Крыма» в количестве 25 штатных единиц за счет уменьшения данного количества единиц в ГКУ «Полк народной дружины, — сообщил Фесенко.
Таким образом, дополнительных бюджетных средств для выплаты заработной платы сотрудникам ГКУ «Казаки Крыма» не требуется.
Справка: Решение о создании государственного казенного учреждения «Казаки Крыма» было принято в ходе заседания Совета министров Республики 27 октября. Учреждение будет заниматься реализацией государственной политики в отношении казачества в Крыму, организацией взаимодействия между казачьими обществами и правоохранительными органами, а также созданием условий для привлечения казаков к государственной службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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