В Крыму создали госучреждение «Казаки Крыма»

Сегодня на заседании Совета Министров Крыма была утверждена штатная численность созданного недавно государственного казенного учреждения «Казаки Крыма».

Как сообщил начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко, штат будет составлять 25 человек.

— Установление штатной численности созданного государственного казенного учреждения «Казаки Крыма» в количестве 25 штатных единиц за счет уменьшения данного количества единиц в ГКУ «Полк народной дружины, — сообщил Фесенко.

Таким образом, дополнительных бюджетных средств для выплаты заработной платы сотрудникам ГКУ «Казаки Крыма» не требуется.

Справка: Решение о создании государственного казенного учреждения «Казаки Крыма» было принято в ходе заседания Совета министров Республики 27 октября. Учреждение будет заниматься реализацией государственной политики в отношении казачества в Крыму, организацией взаимодействия между казачьими обществами и правоохранительными органами, а также созданием условий для привлечения казаков к государственной службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Соцработники пойдут под суд из-за гибели двух мальчиков в Крыму. В Крыму возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц органов профилактики в Сакском районе по факту халатного бездействия. Их халатность могла стать причиной гибели на пожаре двух малолетних детей и их дедушки.

В Азербайджане возбудили дело против депутата крымского парламента Мартояна. Генеральная прокуратура Азербайджана сообщает о проведении расследования в отношении депутата парламента Крыма Армена Мартояна (позывной Самвел).

Власти Крыма в очередной раз «урезали» штат «народного ополчения». Численность государственного казенного учреждения «Крымский республиканский штаб Народного ополчения - народной дружины Республики Крым» сокращена с 840 до 815 человек.

Житель Крыма обвиняется в покушении на убийство и развращении несовершеннолетней. Житель Симферопольского района обвиняется в покушении на убийство и развращении несовершеннолетней.