Водный кризис
Развитие сюжета: В Симферополе перестанут наполнять водой резервные емкости ● Российские военные прокладывают трубы по виноградникам для снабжения Севастополя водой ● В Крыму начали массово пересыхать колодцы ● Критическая нехватка: графики подачи воды в Симферополе будут ужесточать ● В Симферополе зафиксировали еще более сильное ухудшение качества воды
В Крыму снова изменили график подачи воды
Для столицы Крыма и прилегающих районов откорректировали графики подачи воды, об этом сообщается на официальном сайте ГУП РК «Вода Крыма».
В соответствии с новым решением по вторникам, средам и четвергам вода будет подаваться вечером с 19:00 до 21:00. Ранее вечерняя подача воды была запланирована с 18:00 до 20:00. Утренняя подача воды в эти дни осталась неизменной: вода будет подаваться с 6 до 8 утра.
Подача воды в пятницу, субботу и воскресенье также остается неизменной: один раз в день с 18 до 22 часов вечера.
Новые сокращенные графики подачи воды для Симферополя и Симферопольского района были приняты 17 ноября.
Уменьшение времени подачи воды на предприятии «Вода Крыма» объяснили «критическими уровнями водохранилищ». Графики будут сохранены «до реализации мероприятий по стабилизации водоснабжения».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе перестанут наполнять водой резервные емкости. Как только температура воздуха в Симферополе опустится ниже ноля, установленные в жилых микрорайонах резервные емкости перестанут наполнять водой, сообщил на совещании по водообеспечению Крыма глава полуострова Сергей Аксенов.
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Российские военные прокладывают трубы по виноградникам для снабжения Севастополя водой. В Балаклаве подразделения главного военно-строительного управления №4 российского Министерства обороны прокладывают трубы по виноградникам агрофирмы «Золотая Балка» для подачи воды в Севастополь из озера в Кадыковском карьере.
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