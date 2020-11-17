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Водный кризис

В Крыму снова изменили график подачи воды

Для столицы Крыма и прилегающих районов откорректировали графики подачи воды, об этом сообщается на официальном сайте ГУП РК «Вода Крыма».

В соответствии с новым решением по вторникам, средам и четвергам вода будет подаваться вечером с 19:00 до 21:00. Ранее вечерняя подача воды была запланирована с 18:00 до 20:00. Утренняя подача воды в эти дни осталась неизменной: вода будет подаваться с 6 до 8 утра.

Подача воды в пятницу, субботу и воскресенье также остается неизменной: один раз в день с 18 до 22 часов вечера.

Новые сокращенные графики подачи воды для Симферополя и Симферопольского района были приняты 17 ноября.

Уменьшение времени подачи воды на предприятии «Вода Крыма» объяснили «критическими уровнями водохранилищ». Графики будут сохранены «до реализации мероприятий по стабилизации водоснабжения».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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