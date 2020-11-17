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В Крыму скончался председатель «Общественной палаты» Григорий Иоффе
фото © Крым.реалии
Этой ночью на 68-м году жизни скончался Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
По данным источника, его смерть не связана с коронавирусом. Григорий Иоффе уже долгие годы боролся с болезнью.
Григорий Адольфович родился 3 апреля 1953 года в г. Симферополе Крымской области РСФСР. В 1974 году окончил Симферопольский государственный университет им. М.В. Фрунзе по специальности «русский язык и литература».
Сын номенклатурного чиновника советских времен (Адольф Иоффе много лет возглавлял симферопольские электросети).
Трудовую деятельность начал в 1974 году учителем русского языка и литературы Лозовской 8-летней школы Симферопольского района Крымской области. С 1977 года по сентябрь 1980 года – организатор внеклассной воспитательной работы (заместитель директора) Добровской средней школы Симферопольского района Крымской области.
Филолог по образованию, Григорий Адольфович выбрал для себя журналистскую стезю и долго работал в органе Крымского обкома ЛКСМУ – газете «Крымский комсомолец», а в независимой Украине – в его либеральном преемнике «Южном курьере», возглавлял еженедельник «Республика Крым».
С 2006 года и до 2014-го он был госчиновником Украины – сначала главой Постоянной комиссии Верховной Рады АРК мандатной, по регламенту, организации работы и СМИ, а потом – вице-спикером и первым вице-спикером при главах парламента Анатолии Гриценко и Владимире Константинове.
Во время «крымской весны» по решению Президиума ВС АРК возглавлял рабочую группу по проведению референдума, являлся председателем Конституционной комиссии. По распоряжению Президента РФ В. Путина входит в состав рабочей группы по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия РК и г. Севастополя.
После «крымской весны» стал главой «Общественной палаты».
Имеет награды:
2003 год – почетное звание “Заслуженный журналист Украины«;
2013 год – знак отличия Автономной Республики Крым “За верность долгу«;
2013 год – орден “За заслуги» III степени (Украина);
2014 год – орден Дружбы (Россия);
2014 год – медаль Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма»;
2015 год – орден «За верность долгу» (Республика Крым).
2018 год – звание «Заслуженный журналист Республики Крым».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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