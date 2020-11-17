Спорт
В Крыму планируют создать женскую сборную по футболу
Женскую сборную по футболу планируется создать в Крыму.
Об этом сообщил директор Академии футбола республики Михаил Андреянов.
«Никогда у нас не было сборной Республики Крым, как таковой. Была сборная школ, которая участвовала на всероссийских соревнованиях по школьному футболу. Надеюсь, что созданное отделение девочек в Академии футбола даст толчок в развитии женского футбола, больше девчонок пойдут заниматься этим видом спорта. Будем пробивать им дорогу для участия во всероссийских соревнованиях, в различных турнирах», — отметил он.
Ранее, Академия футбола Крыма объявила об отборе футболисток 2004-2008 годов рождения.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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