В Крыму ожидают прямых поставок кофе из Никарагуа

Об этом рассказал вице-премьер, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

По его словам, Крым сможет получать высококачественный кофе из Никарагуа.

«У нас в Крыму есть кофемольные и развесочные, упаковочные предприятия, которые наверняка бы с удовольствием занялись прямой закупкой кофе. Это значительно дешевле, чем покупать через посредников, особенно через зарубежных», – сказал Мурадов.

Кроме того, на полуостров из Никарагуа можно будет завозить экзотические фрукты и соки, мясо и морепродукты. Никарагуа, в свою очередь, будет покупать крымское вино, а также продукцию судостроения, отмечает mk.ru.

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