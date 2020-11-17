Водный кризис
Развитие сюжета: Критическая нехватка: графики подачи воды в Симферополе будут ужесточать ● В Симферополе зафиксировали еще более сильное ухудшение качества воды ● Жители крымского села пожаловались на недельное отсутствие воды ● Водохранилища Севастополя оказались вне закона ● По примеру Израиля: в Крыму предложили закольцевать все водохранилища
В Крыму начали массово пересыхать колодцы
фото © Новости Крыма
Жители села Курцы (микрорайон Украинка) Симферопольского района жалуются на полное отсутствие воды, так как колодцы во дворах их домов пересохли, а воду им никто не привозит.
Об этом сегодня на совещании о ситуации с водоснабжением сообщил глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов.
ГУП РК «Вода Крыма» воду подвозит, но часть жителей не были обеспечены подвозом, так как имели колодцы. Но в колодцах вода ушла. Мы за выходные проработали 80 домовладений, которые дали заявки на дополнительный подвоз, с сегодняшнего дня начинается подвоз воды, — сообщил Алексанов.
Он добавил, что центрального водоснабжения в селе Курцы нет, работы по строительству водовода запланированы на следующий год.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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