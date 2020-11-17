В Крыму начали массово пересыхать колодцы

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Жители села Курцы (микрорайон Украинка) Симферопольского района жалуются на полное отсутствие воды, так как колодцы во дворах их домов пересохли, а воду им никто не привозит.

Об этом сегодня на совещании о ситуации с водоснабжением сообщил глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов.

ГУП РК «Вода Крыма» воду подвозит, но часть жителей не были обеспечены подвозом, так как имели колодцы. Но в колодцах вода ушла. Мы за выходные проработали 80 домовладений, которые дали заявки на дополнительный подвоз, с сегодняшнего дня начинается подвоз воды, — сообщил Алексанов.

Он добавил, что центрального водоснабжения в селе Курцы нет, работы по строительству водовода запланированы на следующий год.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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