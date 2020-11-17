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Происшествия

В Крыму будут судить организаторов подпольного казино

15:54 вторник, 17 ноября 2020

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 членов преступного сообщества, занимавшегося нелегальными азартными играми.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«По версии следствия, члены преступного сообщества с 2015 года осуществляли незаконное проведение азартных игр с использованием сети Интернет в залах виртуальных игровых автоматов, в арендованных для этих целей помещениях, расположенных на территории Керчи и Севастополя», – говорится в сообщении.

По данным ведомства группой руководили двое жителей Нижнего Новгорода, остальные 12 обвиняемых выполняли функции администраторов в залах виртуальных игровых автоматов в городах республики. В результате незаконной деятельности, преступное сообщество получило доход в размере 220 млн рублей.

Рассмотрение дела по существу состоится в Керченском городском суде после вручения копий обвинительных заключений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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