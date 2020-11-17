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Водный кризис

В Евпатории вводят ограничения на подачу воды

В Евпатории вводят ограничения на подачу воды

фото © Новости Крыма

Ограничения подачи воды в ночное время введены в Евпатории.

Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.

«Евпаторийский филиал государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» информирует, что в связи с необходимостью экономии водных ресурсов, в ночное время суток (с 23.00 до 5.00) будет произведено снижение общегородского давления воды», – говорится в сообщении.

Ранее «Вода Крыма» ужесточила графики подачи воды в Симферополе.

Симферополь, Бахчисарайский и Симферопольский районы получают воду по графику с 24 августа текущего года. Позже были введены ограничения в других регионах Крыма. Графики подачи воды на полуострове могут сохраниться до конца 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Водный кризис
В Евпатории вводят ограничения на подачу воды

В Евпатории вводят ограничения на подачу воды

Ограничения подачи воды в ночное время введены в Евпатории.

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