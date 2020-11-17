Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму снова изменили график подачи воды ● В Симферополе перестанут наполнять водой резервные емкости ● Российские военные прокладывают трубы по виноградникам для снабжения Севастополя водой ● В Крыму начали массово пересыхать колодцы ● Критическая нехватка: графики подачи воды в Симферополе будут ужесточать
В Евпатории вводят ограничения на подачу воды
фото © Новости Крыма
Ограничения подачи воды в ночное время введены в Евпатории.
Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.
«Евпаторийский филиал государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» информирует, что в связи с необходимостью экономии водных ресурсов, в ночное время суток (с 23.00 до 5.00) будет произведено снижение общегородского давления воды», – говорится в сообщении.
Ранее «Вода Крыма» ужесточила графики подачи воды в Симферополе.
Симферополь, Бахчисарайский и Симферопольский районы получают воду по графику с 24 августа текущего года. Позже были введены ограничения в других регионах Крыма. Графики подачи воды на полуострове могут сохраниться до конца 2021 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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