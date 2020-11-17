В Азербайджане возбудили дело против депутата крымского парламента Мартояна

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Генеральная прокуратура Азербайджана сообщает о проведении расследования в отношении депутата парламента Крыма Армена Мартояна (позывной Самвел).

«В ходе расследования было установлено, что лидер группировки «союз добровольцев Крыма» Мартоян Армен Гамлетович (Самвел) и члены данной группировки, обсудив в октябре 2020-го года свое участие в военных операциях с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, а также с руководителями марионеточного режима «Нагорный Карабах» и вступив с ними в преступную связь, незаконно пересекли международно-признанную государственную границу Азербайджанской Республики без необходимых документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению, проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории и были использованы военно-политическим режимом Армении в качестве наемников против гражданского населения и участвующих в антитеррористических операциях вооруженных сил Азербайджанской Республики», – говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

В ведомстве утверждают, что расследованием также установлено, что члены упомянутого сообщества «участвовали в террористической деятельности, направленной против граждан Азербайджанской Республики, используя боеприпасы и военную технику совершили многочисленные преступления против гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях, осуществляли взрывы, пожары или другие действия, угрожающие общественно опасными последствиями, совершенные с особой жестокостью либо общественно опасными методами, а также с намерением национальной вражды».

«По факту Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией или сообществом), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики», – сообщают в Генпрокуратуре.

В сообщении также указывается, что «будут приняты все возможные меры для привлечения к ответственности виновных в этих и других подобных преступлениях в соответствии с нормами международного права и направлены обращения в международные организации».

Армен Мартоян – бывший командир четвертой роты «крымской самообороны». Он фигурирует также в уголовных производствах украинской Прокуратуры АРК как подозреваемый в ряде преступлений. Он даже был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, но в итоге его сняли с розыска. В июне 2018-го в Украине Армену Мартояну заявили о подозрении в совершении шести преступлений. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В сентябре 2019 года Мартоян был избран от «Единой России» депутатом крымского парламента. Согласно справке на сайте крымского парламента, он с 2015 года по настоящее время является советником аппарата при руководстве аппарата управления крымского предприятия «Черноморнефтегаз».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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