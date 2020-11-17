Власть
Улицу Александра Невского в Симферополе снова перекроют из-за ремонта
Движение транспорта на участке улицы Александра Невского в Симферополе будет частично перекрыто из-за ремонта, работы будут проводиться в ночное время.
Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.
«Движение будет ограничено в период с 20:00 17 ноября до 06:00 18 ноября и с 20:00 18 ноября до 06:00 19 ноября с запретом движения по правой полосе на участке от Суворовского спуска до улицы Александра Невского, дом №17», – говорится в сообщении.
Власти просят жителей и гостей Симферополя учитывать данные обстоятельства при планировании передвижения по городу.
Капитальный ремонт дорожного покрытия на улице Александра Невского стартовал в августе 2019 года. Подрядчик полностью заменил дорожное покрытие, заменил сети водоснабжения, проложил ливневую канализацию, обустроил тротуары. В то же время темпы, а также качество работ неоднократно вызывали нарекания со стороны руководства Крыма.
Весной 2020 года подрядчик приступил к устранению выявленных в ходе ремонта недочетов. В сентябре эти работы были завершены.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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