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Санкции

Украина арестовала еще 44 самолета РФ за полеты в Крым

14:13 вторник, 17 ноября 2020
Украина арестовала еще 44 самолета РФ за полеты в Крым

фото © Крыминформ

За нарушения международных правил полетов и законодательства Украины были арестованы еще 44 российских самолета.

Всего наложен арест на 109 самолетов российских авиакомпаний.

Украина наложила арест еще на 44 самолета российских авиакомпаний, осуществлявших полеты в Крым. «Воздушные суда нарушили порядок въезда/выезда с/на оккупированный полуостров и правила международных полетов», говорится в сообщении прокуратуры АР Крым и г. Севастополя.

На сегодня правоохранители расследуют уголовные производства по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

В прокуратуре подчеркнули, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом «в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов». Также было прекращено функционирование всех аэропортов на полуострове.

В общей сложности наложены аресты на 109 самолетов российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым, тем самым, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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