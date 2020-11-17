Соцработники пойдут под суд из-за гибели двух мальчиков в Крыму

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц органов профилактики в Сакском районе по факту халатного бездействия. Их халатность могла стать причиной гибели на пожаре двух малолетних детей и их дедушки.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Как ранее сообщалось, поздним вечером 2 октября текущего года на пожаре в частном доме в селе Геройское Сакского района погибли мальчики в возрасте пяти и двух лет, а также их 50-летний дедушка. Семья отравилась угарным газом, отметили эксперты.

«Накануне трагедии родители детей ушли к знакомым, где распивали спиртные напитки. Входную дверь дома отец закрыл снаружи, чтобы дети самостоятельно не ушли за пределы двора», - отметили в пресс-службе ведомства.

Следователи установили, что в марте 2019 года в отношении матери погибших детей составлялся протокол из-за неисполнения обязанностей по воспитанию: один из мальчиков пришел в магазин в одной кофте, без брюк и обуви. Соцслужбы выяснили, что условия проживания детей не отвечают нормативным требованиям, глава семьи не работает и на момент проверки находился в состоянии опьянения.

Несмотря на все обстоятельства, информацию о необходимости включения их в муниципальный банк семей, находящихся в социально опасном положении, директор Сакского центра соцслужб во все уполномоченные инстанции направил только в сентябре 2020 года после повторного выезда в семью.

«Таким образом, все это время профилактическая работа по устранению тревожных обстоятельств не проводилась. Установлено, что глава семьи был ранее судим за совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, с лета 2018 состоял на учете у врача-нарколога», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что системность вышеуказанных нарушений долго оставалась без внимания, поэтому и привела к трагическим последствиям.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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