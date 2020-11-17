Власть
Школьникам Симферополя отменили новогодние утренники
фото © Новости Крыма
Все новогодние мероприятия, предполагающие массовое скопление людей, отменены в школах Симферополя.
Об этом сообщила заместитель главы администрации города – начальник управления образования Татьяна Сухина.
«С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, проведение массовых мероприятий запрещено, в том числе в образовательных организациях. Мы понимаем важность и значимость внеклассной жизни для учащихся. Несомненно, дети ждут новогодних праздников и каникул. Вероятнее всего, праздничные мероприятия будут проходить для каждого класса индивидуально, а не массово, как это делалось раньше», – цитирует Сухину пресс-служба горадминистрации.
При этом, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, любые мероприятия, например запись поздравлений и концертных программ, могут осуществляться в присутствии не более 12 человек. По словам Сухиной, именно исходя из этого, будут планироваться и предстоящие праздничные программы в школах. «Все школы имеют свои традиции и особенности, поэтому руководство каждой образовательной организации будет планировать и проводить эти мероприятия, самостоятельно решая, будет это полностью онлайн-формат либо же частичное присутствие воспитанников», – добавила она.
Родители не будут лично присутствовать на мероприятиях, но смогут посмотреть их в режиме видеотрансляции.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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