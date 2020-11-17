Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Больше 50: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● Поклонская зовет переболевших ковидом итальянцев в Крым ● В Крыму умерли шесть пациентов с коронавирусом ● Резкий спад: в Крыму 155 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе проверили всех учителей на коронавирус
Севастопольцев с положительным тестом на коронавирус попросили сообщать о себе
фото © gazeta.ru
Взаимодействие между частными клиниками и горздравом еще не отлажено.
В Севастополе растет количество частных клиник, оказывающих услуги по тестированию на коронавирус, однако взаимодействие между ними и городским департаментом здравоохранения отлажено не до конца.
«Частные лаборатории передают информацию без расшифровки имени и отчества: бывает — фамилия и только инициалы, и это достаточно сложно для понимания. Иногда в адресах путаница», — сказал в ходе аппаратного совещания в правительстве региона вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.
Исходя из сложившейся ситуации, заместитель губернатора попросил людей, сдающих анализы в частных лабораториях, сообщать о себе на горячую линию в случае получения положительного результата.
«В случае если у них появился результат положительный, им об этом сообщили, и в течение суток им никто не позвонил — просьба набрать телефонный номер горячей линии: 41-77-07 и сообщить о себе», — сказал Александр Кулагин.
В тексте использованы материалы: Форпост
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