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Коронавирус в Крыму

Севастопольцев с положительным тестом на коронавирус попросили сообщать о себе

Севастопольцев с положительным тестом на коронавирус попросили сообщать о себе

фото © gazeta.ru

Взаимодействие между частными клиниками и горздравом еще не отлажено.

В Севастополе растет количество частных клиник, оказывающих услуги по тестированию на коронавирус, однако взаимодействие между ними и городским департаментом здравоохранения отлажено не до конца.

«Частные лаборатории передают информацию без расшифровки имени и отчества: бывает — фамилия и только инициалы, и это достаточно сложно для понимания. Иногда в адресах путаница», — сказал в ходе аппаратного совещания в правительстве региона вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.

Исходя из сложившейся ситуации, заместитель губернатора попросил людей, сдающих анализы в частных лабораториях, сообщать о себе на горячую линию в случае получения положительного результата.

«В случае если у них появился результат положительный, им об этом сообщили, и в течение суток им никто не позвонил — просьба набрать телефонный номер горячей линии: 41-77-07 и сообщить о себе», — сказал Александр Кулагин.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские медики начали работать в области хирургии сонных артерий. В клинике Крымского федерального университета развивают новое направление – хирургию сонных артерий. Медики уже провели первую успешную операцию по удалению атеросклерозной бляшки из сонной артерии с заменой поврежденных тканей (аллопластикой).

В Крыму умерли шесть пациентов с коронавирусом. В Республике Крым скончались еще шесть пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Резкий спад: в Крыму 155 новых заражений коронавирусом. За 16 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 48 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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