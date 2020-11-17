Севастопольцев с положительным тестом на коронавирус попросили сообщать о себе

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Взаимодействие между частными клиниками и горздравом еще не отлажено.

В Севастополе растет количество частных клиник, оказывающих услуги по тестированию на коронавирус, однако взаимодействие между ними и городским департаментом здравоохранения отлажено не до конца.

«Частные лаборатории передают информацию без расшифровки имени и отчества: бывает — фамилия и только инициалы, и это достаточно сложно для понимания. Иногда в адресах путаница», — сказал в ходе аппаратного совещания в правительстве региона вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.

Исходя из сложившейся ситуации, заместитель губернатора попросил людей, сдающих анализы в частных лабораториях, сообщать о себе на горячую линию в случае получения положительного результата.

«В случае если у них появился результат положительный, им об этом сообщили, и в течение суток им никто не позвонил — просьба набрать телефонный номер горячей линии: 41-77-07 и сообщить о себе», — сказал Александр Кулагин.

В тексте использованы материалы: Форпост

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