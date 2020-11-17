Власть
Севастопольские депутаты опять остались без зарплат
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В повестке сегодняшнего заседания Заксобрания значилось рассмотрение двух законопроектов, касающихся зарплат для части депутатского корпуса.
Один из них подготовлен группой из 17 депутатов во главе с председателем Заксобрания Владимиром Немцевым, второй, альтернативный ему, - фракцией КПРФ. Однако ни один из них рассмотрен не был: первый разработчики попросили исключить из повестки, второй не мог рассматриваться без первого - таковы правила рассмотрения альтернативных законопроектов.
Решение отложено, но на следующем заседании депутаты к нему все равно вернутся. И это правильно, ибо любой труд должен быть оплачен.
Если будет принят законопроект, разработанный и внесенный большой группой депутатов, работать на платной основе будут 10 депутатов: председатель Заксобрания, трое его заместителей (в предыдущем составе Заксобрания заместитель был один - Александр Кулагин) и главы комитетов и комиссий. Именно такая практика существует в большинстве российских регионов.
Коммунисты предлагают отказаться от зарплат вовсе. Однако все не так просто и благородно, как может показаться на первый взгляд. Законопроект был внесен фракцией еще год назад, и предшествовала этому событию обида коммунистов на предложение отказать в зарплатах главам партийных фракций (фракцию КПРФ сейчас возглавляет Роман Кияшко).
Напомним: в первом созыве главы фракций работали на платной основе. Но и фракций тогда было всего 2, а не 5, как сейчас. При этом две фракции в нынешнем Заксобрании состоят из 1 (одного) человека. Так что резон в том, чтобы предложить им работать на безоплатной основе, безусловно был. Но коммунисты обиделись и решили громко хлопнуть дверью.
Об этой обиде и ее последствиях мы год назад рассказывали довольно подробно. Ее итогом стало то, что ситуация с зарплатами была законсервирована на год. Как она изменится после рассмотрения двух альтернативных проектов, мы узнаем на следующем заседании. Но если вспомнить количество депутатов, разработавших и внесших первый законопроект, предполагать исход голосования можно уже сейчас.
В тексте использованы материалы: Форпост
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