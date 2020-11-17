Российские военные прокладывают трубы по виноградникам для снабжения Севастополя водой

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В Балаклаве подразделения главного военно-строительного управления №4 российского Министерства обороны прокладывают трубы по виноградникам агрофирмы «Золотая Балка» для подачи воды в Севастополь из озера в Кадыковском карьере.

В настоящее время работы производятся в районе 1-го отделения «Золотой Балки», строители сваривают трубы большого диаметра и с помощью автокрана укладывают их в вырытые траншеи.

Как ранее сообщали власти Севастополя, запланирована переброска воды из Кадыковского карьера в объеме 4 млн кубических метров. Ее подачу планируют начать уже в январе по 15 тысяч кубометров в сутки. Вода из карьера будет поступать в Черную речку, далее на гидроузел №3 в Инкермане. После очистки и обеззараживания вода будет подаваться в городской водопровод.

В октябре специалисты севастопольского предприятия «Водоканал» сообщили, что были отобраны пробы и выполнены анализы в аккредитованной Центральной лаборатории питьевой воды. Результаты анализов показали, что вода после соответствующей очистки будет соответствовать всем нормам.

Завершить подключение озера в Кадыковском карьере к системе водоснабжения Севастополя власти намерены до 25 декабря нынешнего года. Стоимость этого проекта – 350 миллионов рублей.

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