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Общество

Прогноз погоды в Крыму на вторник 17 ноября

00:23 вторник, 17 ноября 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 17 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 94 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 89 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 80 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер С 15 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 89 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью около 4 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 80 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 88 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 95 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 91 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 3 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью около 2 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 97 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 14, в Николаевке - 15, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 15, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 14, в Сочи - 18, в Турции - 24, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 15 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 15 ноября.

На следующей неделе в Крым придет холодный ветер. На следующей неделе полуострова достигнет северо-восточный ветер.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 14 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 14 ноября.

Чего ждать крымчанам от погоды на выходных. Прохладная погода без осадков будет ждать крымчан на выходных.

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