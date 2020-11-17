Поклонская зовет переболевших ковидом итальянцев в Крым

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Крым открыт для гостей из Италии, которые могут отдохнуть на полуострове и пройти реабилитацию после перенесенного коронавируса.

Об этом заявила депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская на совместном онлайн-заседании комитета ГД по международным делам с комиссией по иностранным делам и вопросам ЕС Палаты депутатов парламента Италии.

«Крым открыт для наших друзей из Италии, может быть, для реабилитации после перенесенной инфекции», – цитирует Поклонскую РИА Новости.

Парламентарий выразила уверенность, что это изменит отношение к Крыму: «Лично встречу и покажу наш полуостров, и вы измените свое отношение. И дай бог, чтобы каждый высказал свою объективную, а не вынужденную позицию».

Ранее сообщалось, что несколько крымских санаториев запустили программы реабилитации для переболевших COVID-19. Программы лечения органов дыхания после перенесенной коронавирусной инфекции появились как минимум в пяти санаториях Крыма.

«Программа - это мой труд и моего коллектива. Она разработана с учетом существующей литературы, наших возможностей и личного опыта. Дело в том, что я сама переболела COVID-19, причем с реанимацией», - рассказала главный врач санатория «Дюльбер» Светлана Краденова, программу которой используют в нескольких учреждениях.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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