Подавить коронавирус: названы три главных продукта против COVID-19

фото © Новости Крыма

Ученые Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма (Германия) назвали основные натуральные продукты, которые способны подавить от 80 до 97% патогенов коронавирусной инфекции в организме.

По словам исследователей, этими продуктами являются соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай. По мнению ученых, они обладают наибольшей вирулицидной активностью, то есть способностью деактивировать коронавирус.

Специалисты отмечают, что черноплодная рябина на 97% подавляет активность коронавируса, а сок граната и зеленый чай — на 80%.

Эти продукты создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые нашли способ в три раза быстрее выводить алкоголь из организма. С помощью гипервентиляции легких можно вывести алкоголь из организма в три раза быстрее. Канадские ученые уже изобрели специальный прибор, сообщают «Известия» со ссылкой на научные исследования ученых из Университетской сети здравоохранения (UHN) в Торонто.

Переболевшие COVID-19 смогут защититься от любого штамма коронавируса. Ученые из мединститута Говарда Хьюза в США установили, что у пациентов, перенесших COVID-19, развивается стойкий и мощный иммунитет к коронавирусам.

Врач рассказала о кислородных баллончиках при лечении COVID дома. Кислородные баллончики стоит использовать только по назначения врача, заявила главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РК, заведующая пульмонологическим отделением Симферопольской горбольницы № 7 Марина Захарова.

Названы самые опасные переносчики коронавируса. Почему маски нужно носить всем, даже переболевшим.