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Коронавирус в Крыму

Подавить коронавирус: названы три главных продукта против COVID-19

13:58 вторник, 17 ноября 2020
Подавить коронавирус: названы три главных продукта против COVID-19

фото © Новости Крыма

Ученые Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма (Германия) назвали основные натуральные продукты, которые способны подавить от 80 до 97% патогенов коронавирусной инфекции в организме.

По словам исследователей, этими продуктами являются соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай. По мнению ученых, они обладают наибольшей вирулицидной активностью, то есть способностью деактивировать коронавирус.

Специалисты отмечают, что черноплодная рябина на 97% подавляет активность коронавируса, а сок граната и зеленый чай — на 80%.

Эти продукты создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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