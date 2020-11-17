Коронавирус в Крыму
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Подавить коронавирус: названы три главных продукта против COVID-19
фото © Новости Крыма
Ученые Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма (Германия) назвали основные натуральные продукты, которые способны подавить от 80 до 97% патогенов коронавирусной инфекции в организме.
По словам исследователей, этими продуктами являются соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай. По мнению ученых, они обладают наибольшей вирулицидной активностью, то есть способностью деактивировать коронавирус.
Специалисты отмечают, что черноплодная рябина на 97% подавляет активность коронавируса, а сок граната и зеленый чай — на 80%.
Эти продукты создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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