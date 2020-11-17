Под стенами правительства Севастополя прошел одиночный пикет

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Его автор Василий Федорин стремится привлечь внимание региональных властей к проблеме застройки Херсонеса.

Севастопольские общественники продолжают выступать против «модернизации» территории «Херсонеса Таврического». Люди возмущены появлением современных конструкций в музее-заповеднике и убеждены, что они увечат аутентичный вид Античного полиса, передает телеканал НТС.

Под стенами правительства региона 16 ноября прошел одиночный пакет. Происходящее на территории «Херсонеса Таврического» общественники называют не иначе как варварством.

«Мы обращаемся сегодня и к правительству Севастополя, и к законодательному собранию, и к Президенту с тем, чтобы они совместно с севастопольцами предотвратили те безобразия, которые мы наблюдаем на заповеднике», – изложил свою позицию Василий Федорин, сопредседатель общественного движения «Возрождение Севастополя».

Напомним, в конце октября стало известно, что на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» монтируется внушительных размеров смотровая площадка.

Руководство учреждения уверяет, что нововведение позволит посетителям наслаждаться видами северной части раскопок. В свою очередь севастопольская общественность опасается, что такая «модернизация» негативно скажется на состоянии древнего городища, помешает его дальнейшему изучению, да и вовсе – противоречит как нормам федерального законодательства, так и мировой практике.

«ЮНЕСКО, когда принимало Херсонес в свой список, требования были такие, чтобы содержать «Херсонес» в аутентичном виде. То есть запрещалось изменять его облик. И первое требование, которое указывалось Херсонесскому музею – это консервация раскопанных руин», – считает Анатолий Туманов, реставратор первой категории памятников каменного зодчества.

На данный момент общественники собирают подписи против дальнейшей «модернизации» территории древнего городища, а также готовят обращения с просьбой сохранить аутентичный вид Херсонеса.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Форпост

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