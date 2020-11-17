Происшествия
На подъезде к Севастополю сгорел грузовик
Автомобиль-рефрижератор сгорел сегодня утром на подъезде к Севастополю.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Севастополю.
«17 ноября в 9.56 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Севастополю поступило сообщение о том, что на «Президентской трассе» – на спуске к Севастополю – горит транспортное средство, – говорится в сообщении. – По прибытии спасатели установили, что огнем охвачен автомобиль-рефрижератор».
К месту происшествия было направлено по одному отделению 2-й и 5-й пожарно-спасательных частей. Сотрудники ГИБДД временно перекрыли участок автодороги, объезд был организован через Инкерман. Потушив автомобиль, сотрудники МЧС смыли с дороги горюче-смазочные материалы. «На данный момент автомобильное движение полностью восстановлено», – подтвердили в управлении.
Полностью ликвидировать последствия пожара удалось в 10.51. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
На дорогах Крыма увеличилась смертность. Число погибших в ДТП на крымских дорогах увеличилось с начала года на 4%.
В Севастополе водитель легковушки протаранил машины «скорой» и МЧС. В Севастополе водитель легкового автомобиля Honda протаранил «скорую помощь», а следом – автомобиль МЧС.
В Крыму на Ай-Петри погиб мужчина. В Республике Крым на вершине горы Ай-Петри в районе зубцов произошла трагедия: мужчина разбился, упав приблизительно с 70-метровой высоты.
Пока все спали: в Феодосии загорелась квартира. Пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Феодосии ликвидировали сотрудники местного пожарно-спасательного отряда.
Украина арестовала еще 44 самолета РФ за полеты в Крым
За нарушения международных правил полетов и законодательства Украины были арестованы еще 44 российских самолета.
Подавить коронавирус: названы три главных продукта против COVID-19
Ученые Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма (Германия) назвали основные натуральные продукты, которые способны подавить от 80 до 97% патогенов коронавирусной инфекции в организме.
Больше 50: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 54 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.
«Лесополосы просто уничтожены»: Зубков возмущен вырубкой деревьев при строительстве «Тавриды»
Крымский бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что при строительстве трассы «Таврида» в Крыму массово вырубили лесополосы в Белогорском районе.
15 ноября
Вакцина не остановит пандемию коронавируса - заявление ВОЗ
Одна лишь вакцина не сможет остановить пандемию коронавируса, необходимо комплексное действие всех инструментов борьбы с распространением COVID-19.