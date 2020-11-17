На подъезде к Севастополю сгорел грузовик

Автомобиль-рефрижератор сгорел сегодня утром на подъезде к Севастополю.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Севастополю.

«17 ноября в 9.56 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Севастополю поступило сообщение о том, что на «Президентской трассе» – на спуске к Севастополю – горит транспортное средство, – говорится в сообщении. – По прибытии спасатели установили, что огнем охвачен автомобиль-рефрижератор».

К месту происшествия было направлено по одному отделению 2-й и 5-й пожарно-спасательных частей. Сотрудники ГИБДД временно перекрыли участок автодороги, объезд был организован через Инкерман. Потушив автомобиль, сотрудники МЧС смыли с дороги горюче-смазочные материалы. «На данный момент автомобильное движение полностью восстановлено», – подтвердили в управлении.

Полностью ликвидировать последствия пожара удалось в 10.51. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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