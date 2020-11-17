Крымские села оказались отрезанными от жизни из-за «Тавриды»

фото © Общественный совет при Министерстве транспорта Республики Крым

Федеральная трасса «Таврида», завершения строительства которой так ждут во всем Крыму, для 12 тысяч крымчан оказалась дорогой разрушенных традиций.

Школы, детские сады, больница, храм, мечеть стали недоступны, так как строители не построили съезды к восьми селам.

Отрезанными от жизни оказались жители сел Литвиненково, Владимировка, Украинка Зуйского сельского поселения и сел Анновка, Новожиловка, Найденовка, Колодезное, Дрофино Новожиловского сельского поселения.

Как рассказала жительница села Литвиненково, мать троих детей Полина Вахрушева, когда шла стройка «Тавриды», для сельчан был проложен пешеходный тоннель под трассой. Этот тоннель постоянно подтапливается, поэтому в плохую погоду пройти там невозможно. Но эта временная мера грозит стать постоянной.

«В выходные к нам приезжали из Министерства транспорта и главный инженер «ВАД», которые заявили, что путепровод над трассой строить очень дорого, а проект разворотных петель уже не рассматривается, хотя оба варианта обещали», — добавила Полина Вахрушева.

Действительно, предыдущий министр транспорта Сергей Карпов еще в сентябре 2019 года поручал подготовить предложение по строительству путепровода от Зуи, где сосредоточены почти вся инфраструктура и социальные объекты, в сторону Литвиненково со съездами на федеральную трассу.

Однако предложение ушло вместе с Карповым, которого недавно сняли с должности. Пока же крымчане вынуждены наматывать километры по объездным сельским дорогам, чтобы попасть в Зую, которая на противоположной стороне трассы.

«По 11 км туда и столько же обратно приходится ездить, чтоб дите в садик отвезти», — жалуется многодетная мать.

В тексте использованы материалы: Форпост

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