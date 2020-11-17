Крымские медики начали работать в области хирургии сонных артерий

В клинике Крымского федерального университета развивают новое направление – хирургию сонных артерий. Медики уже провели первую успешную операцию по удалению атеросклерозной бляшки из сонной артерии с заменой поврежденных тканей (аллопластикой).

Об этом сообщил заведующий отделением хирургии №2 Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского Вячеслав Михайличенко.

В Крыму подобные оперативные вмешательства практически не выполняются из-за сложности их проведения.

Подобные операции являются наиболее сложными для хирурга, по данному показателю они сравнимы с операциями на сердце. Ошибка врача может привести к ишемическому инсульту. Согласно рекомендациям по хирургическому лечению данной патологии среди населения, в Крыму ежегодно должно выполняться более 200 подобных операций. К сожалению, на данный момент такие операции являются эксклюзивными и практически не делаются, что в свою очередь отрицательно сказывается на показателях смертности и инвалидизации пациентов с атеросклерозом сонных артерий, – рассказал зав. отделением хирургии №2 КММЦ Крымского федерального университета Вячеслав Михайличенко.

По его словам, данный вид вмешательств направлен на борьбу с ишемией головного мозга как хронической, так и острой.

Мы успешно провели первую операцию – прямую открытую каротидную эндартерэктомию с аллопластикой сонной артерии. Операция длилась порядка двух часов, прошла успешно, пациент уже выписан из клиники. При успешном выполнении вмешательства кровоснабжение мозга пациента полностью восстанавливается, это состояние называется профилактикой ишемических инсультов. Учитывая наш положительный опыт, мы будем активно развивать направление хирургии сонных артерий, что в дальнейшем послужит на благо крымчанам, – добавил Вячеслав Михайличенко.

В Клиническом медицинском многопрофильном центре Святителя Луки Крымского федерального университета регулярно проводят реконструктивные артериальные операции. За помощью к медикам обращаются жители как Республики Крым и других регионов РФ, так и граждане других государств.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Резкий спад: в Крыму 155 новых заражений коронавирусом. За 16 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 48 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Вакцина не остановит пандемию коронавируса - заявление ВОЗ. Одна лишь вакцина не сможет остановить пандемию коронавируса, необходимо комплексное действие всех инструментов борьбы с распространением COVID-19.

В Севастополе проверили всех учителей на коронавирус. Тестирование всех педагогов Севастополя на коронавирусную инфекцию не выявило новых случаев заражения.

Власти Севастополя решили, что в городе стабилизировалась ситуация с COVID-19. В Севастополе наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.