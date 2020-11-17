Крым переходит на картонные гробы

фото © Форпост

В Крыму стартовало производство гробов из экологических материалов.

Связано это с тем, что классическое погребение загрязняет почву и грунтовые воды, поэтому на смену ему приходит «щадящая» экологию «экокремация», пишет КП-Крым.

Теперь для производства гробов понадобится намного меньше деревьев, а часть денег с каждого проданного гроба будут тратить на высадку лесов на полуострове.

«Мы первые в стране начали производство гробов из картона. В России ежегодно вырубается 1,2 миллиона гектаров леса. Из них 0,9% уходит на производство гробов. В США, Европе, Китае уже давно используют эту технологию, вот и мы начали», — рассказал директор компании-производителя Михаил Ремез.

Если при кремации в деревянном гробу горение длится около часа, то картонный гроб может сгореть за три минуты.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жители Севастополя просят власти отремонтировать сушки для белья. Сохранить и укрепить историческую конструкцию – таково требование горожан.

Российские военные прокладывают трубы по виноградникам для снабжения Севастополя водой. В Балаклаве подразделения главного военно-строительного управления №4 российского Министерства обороны прокладывают трубы по виноградникам агрофирмы «Золотая Балка» для подачи воды в Севастополь из озера в Кадыковском карьере.

Власти Симферополя назвали законный способ рисовать на стенах зданий. Власти в Симферополе готовы оказывать поддержку уличным художникам.

Власти Ялты проверят законность приватизации перекрывшего проход к морю участка в Алупке. Администрация Ялты изучит возможность возвращения в муниципальную собственность видового земельного участка на улице Нагорной в Алупке.