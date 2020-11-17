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Власть

Крым переходит на картонные гробы

17:01 вторник, 17 ноября 2020
Крым переходит на картонные гробы

фото © Форпост

В Крыму стартовало производство гробов из экологических материалов.

Связано это с тем, что классическое погребение загрязняет почву и грунтовые воды, поэтому на смену ему приходит «щадящая» экологию «экокремация», пишет КП-Крым.

Теперь для производства гробов понадобится намного меньше деревьев, а часть денег с каждого проданного гроба будут тратить на высадку лесов на полуострове.

«Мы первые в стране начали производство гробов из картона. В России ежегодно вырубается 1,2 миллиона гектаров леса. Из них 0,9% уходит на производство гробов. В США, Европе, Китае уже давно используют эту технологию, вот и мы начали», — рассказал директор компании-производителя Михаил Ремез.

Если при кремации в деревянном гробу горение длится около часа, то картонный гроб может сгореть за три минуты.

В тексте использованы материалы: Форпост

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