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Власть

ФСБ рассекретила данные о местах массовых захоронениях в Крыму

20:17 вторник, 17 ноября 2020
ФСБ рассекретила данные о местах массовых захоронениях в Крыму

фото © Новости Крыма

Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю передало мемориальному комплексу «Красный» рассекреченные данные о местах расстрелов и захоронений мирных граждан, являвшихся в период Второй мировой войны узниками концлагеря под Симферополем.

Об этом сообщили в пресс-службе управления.

«В ноябре 2020 года в адрес мемориального комплекса управлением предоставлен значительный объем копий рассекреченных архивных документов, раскрывающих схемы и места расположения зданий концлагеря, мест массовых расстрелов и захоронений мирных граждан (в том числе «колодцев смерти»), сведения об условиях содержания и пытках узников, личности советских граждан, уничтоженных в концлагере нацистами и их пособниками», – рассказали в управлении.

Материалы использованы в создании экспозиции и мемориальной стены музея. Также на их основе подготовлен макет концлагеря.

В конце апреля этого года региональное управление ФСБ рассекретило архивные документы о зверствах нацистов на полуострове в годы войны. Среди этих документов – письма, отчеты, протоколы допросов. Их копии в рамках проекта «Без срока давности» были переданы в Государственные архивы Крыма и Севастополя.

Рассекречивание архивных данных ФСБ позволило создать документальный фильм «Красный», провести тематические выставки в Центральном музее Тавриды и возобновить уголовное дело по фактам массового уничтожения мирных граждан на полуострове.

«В прокуратуру Республики Крым управлением передано архивное уголовное дело №014011 по фактам массового уничтожения советских граждан нацистскими военными преступниками на территории Крыма и в городе Кишиневе. Верховным судом Республики Крым по ходатайству органов прокуратуры постановление о прекращении данного уголовного дела от 10 сентября 1971 года отменено и дело направлено на дополнительное расследование в Следственный комитет Российской Федерации», – подчеркнули в управлении.

Всероссийский проект «Без срока давности» направлен на разоблачение нацистских преступлений и увековечивание памяти жертв геноцида местного населения. В рамках этого проекта архивом УФСБ произведены отбор, оценка и рассекречивание архивных документальных материалов фонда - 50 документов на 271 листах и 681 документа на 1897 листах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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