Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.9
воздух +5
море +15

Власть

Экс-мэр Бахчисарая покинул пост замглавы Минпрома Крыма

Экс-глава администрации Бахчисарая Александр Трянов освобожден от должности замминистра промышленной политики Крыма.

Соответствующее распоряжение подписал вице-премьер республики Игорь Михайличенко.

«Освободить Трянова Александра Александровича от должности заместителя  министра промышленной  политики Республики Крым по собственной инициативе», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

Как стало известно, отставка связана с будущим назначением Трянова на пост министра промышленной политики республики.

С сентября этого года Трянов временно исполняет обязанности главы Минпромполитики Крыма. Ранее он возглавлял администрацию Бахчисарая.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Сибиряки пришли»: в правительстве Севастополя новые назначения. В правительстве Севастополя продолжаются новые назначения. Как озвучил на аппаратном совещании утром в понедельник губернатор города Михаил Развожаев, новым и.о. вице-губернатора назначен Николай Жигулин.

Крымский депутат предложил «декоммунизировать» улицу в Симферополе. Глава комитета по культуре и вопросах охраны культурного наследия парламента Крыма Николай Волков выступил за переименование симферопольской улицы, названной в честь коммунистического деятеля Белы Куна.

Развожаев собирается лечиться от коронавируса в Севастополе. Губернатор в случае необходимости должен на себе испытать условия, которые создал, уверен глава города.

Аксенов снова пообещал уволить чиновников. Сегодня состоялось заседание Координационного штаба по реализации мероприятий региональных проектов в Республике Крым в рамках национальных проектов Российской Федерации в режиме ВКС.

Санкции
Украина арестовала еще 44 самолета РФ за полеты в Крым

Украина арестовала еще 44 самолета РФ за полеты в Крым

За нарушения международных правил полетов и законодательства Украины были арестованы еще 44 российских самолета.

Коронавирус в Крыму
Подавить коронавирус: названы три главных продукта против COVID-19

Подавить коронавирус: названы три главных продукта против COVID-19

Ученые Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма (Германия) назвали основные натуральные продукты, которые способны подавить от 80 до 97% патогенов коронавирусной инфекции в организме.

Коронавирус в Крыму
Больше 50: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

Больше 50: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 54 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Коронавирус в Крыму
Вакцина не остановит пандемию коронавируса - заявление ВОЗ

Вакцина не остановит пандемию коронавируса - заявление ВОЗ

Одна лишь вакцина не сможет остановить пандемию коронавируса, необходимо комплексное действие всех инструментов борьбы с распространением COVID-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации