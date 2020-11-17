Власть
Экс-мэр Бахчисарая покинул пост замглавы Минпрома Крыма
Экс-глава администрации Бахчисарая Александр Трянов освобожден от должности замминистра промышленной политики Крыма.
Соответствующее распоряжение подписал вице-премьер республики Игорь Михайличенко.
«Освободить Трянова Александра Александровича от должности заместителя министра промышленной политики Республики Крым по собственной инициативе», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале крымского правительства.
Как стало известно, отставка связана с будущим назначением Трянова на пост министра промышленной политики республики.
С сентября этого года Трянов временно исполняет обязанности главы Минпромполитики Крыма. Ранее он возглавлял администрацию Бахчисарая.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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