Четверо симферопольцев продавали наркотики через интернет-магазин

Полицейские задержали четверых жителей Симферополя, которые продавали наркотические средства при помощи интернет-магазина.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, у фигурантов изъяты наркотические средства общим весом более 500 граммов.

«Задержаны четверо жителей Симферополя, причастных к созданию интернет-магазина по продаже синтетических запрещенных веществ. Молодые люди, каждому из которых не исполнилось 30 лет, сформировали на территории Республики Крым сеть тайников, через которые осуществлялся сбыт наркотиков в крупном размере, – говорится в сообщении. – Во время обысков по местам проживания фигурантов изъяты более 300 свертков с порошкообразным веществом, весы, упаковочные материалы, а также иные приспособления для фасовки и упаковки».

Полицейские также обнаружили тайники, организованные на улицах Симферополя и в пригороде, со свертками, содержащими порошкообразное вещество. «Изъятые порошкообразные вещества содержат в своем составе наркотическое средство, производное от N-метилэфедрона. Общая масса составляет более 500 граммов. По экспертным оценкам, потенциальным потребителям не попало более пяти тысяч средне-разовых доз смертоносного зелья. В рамках проведенных мероприятий интернет-сайт, созданный с целью рекламы и сбыта наркотиков, заблокирован при участии специалистов Роскомнадзора», – уточнили в МВД.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228.1 и по части 3 ст 30 и части 5 статьи 228.1 УК – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Каждому из фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им может грозить пожизненное лишение свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольцу грозит 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков. В Симферополе задержали местного жителя, который занимался закладками наркотических средств.

Силовики выявили в Керчи плантацию конопли. Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ выявили плантацию конопли на территории домовладения жителя Керчи.

Крымчанин в теплицах выращивал коноплю. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в рамках оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность 37-летнего жителя Симферопольского района, который организовал выращивание в теплицах наркосодержащих растений.

В Крыму задержали наркоторговцев с крупной партией марихуаны. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с коллегами из МВД по Республике Крым задержали двух жителей Белогорского района, 1991 г.р., у которых обнаружена крупная партия марихуаны.