Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.9
воздух +5
море +15

Коронавирус в Крыму

Больше 50: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

Больше 50: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

фото © Новости Крыма

В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 54 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Среди заболевших есть двухлетний ребенок и 91-летний пенсионер. Все новые пациенты – местные жители.

«Из них 24 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные - на амбулаторном лечении. 143 человека выписаны после выздоровления», - сообщили в правительстве.

Также за сутки увеличилось количество скончавшихся пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Умерла 65-летняя женщина. Теперь число жертв коронавируса в Севастополе равно 96.

Всего с начала пандемии в Севастополе коронавирус был выявлен у 3579 человек. К настоящему моменту выздоровело 2773 пациента, в стационарах остаются 305 человек: 143 – в инфекционной больнице, 159 – в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны. Еще 58 пациентов продолжают лечение в обсерваторе «Изумруд», 379 человек – дома на амбулаторном лечении.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки заболели 155 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму умерли шесть пациентов с коронавирусом. В Республике Крым скончались еще шесть пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Резкий спад: в Крыму 155 новых заражений коронавирусом. За 16 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 48 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Вакцина не остановит пандемию коронавируса - заявление ВОЗ. Одна лишь вакцина не сможет остановить пандемию коронавируса, необходимо комплексное действие всех инструментов борьбы с распространением COVID-19.

В Севастополе проверили всех учителей на коронавирус. Тестирование всех педагогов Севастополя на коронавирусную инфекцию не выявило новых случаев заражения.

Санкции
Украина арестовала еще 44 самолета РФ за полеты в Крым

Украина арестовала еще 44 самолета РФ за полеты в Крым

За нарушения международных правил полетов и законодательства Украины были арестованы еще 44 российских самолета.

Коронавирус в Крыму
Подавить коронавирус: названы три главных продукта против COVID-19

Подавить коронавирус: названы три главных продукта против COVID-19

Ученые Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма (Германия) назвали основные натуральные продукты, которые способны подавить от 80 до 97% патогенов коронавирусной инфекции в организме.

Коронавирус в Крыму
Больше 50: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

Больше 50: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 54 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Коронавирус в Крыму
Вакцина не остановит пандемию коронавируса - заявление ВОЗ

Вакцина не остановит пандемию коронавируса - заявление ВОЗ

Одна лишь вакцина не сможет остановить пандемию коронавируса, необходимо комплексное действие всех инструментов борьбы с распространением COVID-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации