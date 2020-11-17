Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Поклонская зовет переболевших ковидом итальянцев в Крым ● В Крыму умерли шесть пациентов с коронавирусом ● Резкий спад: в Крыму 155 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе проверили всех учителей на коронавирус ● Увольнения и безденежье: чем грозит отмена новогодних гуляний в Крыму
Больше 50: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
фото © Новости Крыма
В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 54 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.
Среди заболевших есть двухлетний ребенок и 91-летний пенсионер. Все новые пациенты – местные жители.
«Из них 24 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные - на амбулаторном лечении. 143 человека выписаны после выздоровления», - сообщили в правительстве.
Также за сутки увеличилось количество скончавшихся пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Умерла 65-летняя женщина. Теперь число жертв коронавируса в Севастополе равно 96.
Всего с начала пандемии в Севастополе коронавирус был выявлен у 3579 человек. К настоящему моменту выздоровело 2773 пациента, в стационарах остаются 305 человек: 143 – в инфекционной больнице, 159 – в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны. Еще 58 пациентов продолжают лечение в обсерваторе «Изумруд», 379 человек – дома на амбулаторном лечении.
Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки заболели 155 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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