Больше 50: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

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В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 54 новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Среди заболевших есть двухлетний ребенок и 91-летний пенсионер. Все новые пациенты – местные жители.

«Из них 24 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные - на амбулаторном лечении. 143 человека выписаны после выздоровления», - сообщили в правительстве.

Также за сутки увеличилось количество скончавшихся пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Умерла 65-летняя женщина. Теперь число жертв коронавируса в Севастополе равно 96.

Всего с начала пандемии в Севастополе коронавирус был выявлен у 3579 человек. К настоящему моменту выздоровело 2773 пациента, в стационарах остаются 305 человек: 143 – в инфекционной больнице, 159 – в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны. Еще 58 пациентов продолжают лечение в обсерваторе «Изумруд», 379 человек – дома на амбулаторном лечении.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки заболели 155 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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