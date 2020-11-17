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Бизнес

Бизнес семьи Януковича стал партнером волонтеров Севастополя

Бизнес семьи Януковича стал партнером волонтеров Севастополя

фото © Форпост

Благотворительная акция по сбору продуктов питания для людей пожилого возраста, которым в силу коронавирусных ограничений рекомендовано оставаться дома, началась в Севастополе.

Как сообщает местный волонтерский штаб, первые тележки, где можно оставить продукты для дальнейшей передачи нуждающимся, размещены в сети магазинов «Меркурий».

Интересно, наиболее быстрый отклик волонтерский штаб получил именно в этой сети. Конечными бенефициарами сети магазинов «Меркурий» считается семья экс-президента Украины Виктора Януковича, а конкретно – его супруга, Людмила Янукович. Администрация торговой сети не стала опровергать эту информацию, позднее СМИ обнаружили юридические следы, косвенно подтверждающие связь компании с бывшим украинским президентом.

По словам координатора севастопольского волонтерского штаба Виктории Кашляковой размещение «тележек добра» запланировано еще в трех крупнейших торговых сетях региона. Все собранные продукты волонтеры будут доставлять тем, кто находится на самоизоляции.

Напомним, севастопольская медицина работает на пределе возможностей уже более месяца. Ранее заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГБУ «Городская инфекционная больница» Юрий Жуков заявлял, что главная проблема не в нехватке оборудования или лекарств, а в дефиците медицинского персонала. В городе продолжают разворачивать новые койки для больных коронавирусом, приспосабливая под эти цели корпусы пансионата, а также вводят дополнительные ограничения в связи с глобальным распространением инфекции. В том числе, рекомендовано оставаться дома лицам старше 65 лет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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