Водный кризис
Развитие сюжета: Водохранилища Севастополя оказались вне закона ● По примеру Израиля: в Крыму предложили закольцевать все водохранилища ● В Крыму будут ловить и наказывать всех кто подключается к воде без разрешения ● В Крыму неожиданно решили зарыбить остатки водохранилищ ● Севастопольскому Водоканалу дали денег на поиски воды
Жители крымского села пожаловались на недельное отсутствие воды
Жители села Скалистое в Бахчисарайском районе Крыма пожаловались на то, что уже неделю сидят без воды.
Данную ситуацию гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов прокомментировал на оперштабе по ситуации с водоснабжением.
— В село Скалистое ежедневно подвозится вода, на некоторые улицы она подвозится два раза в день. Там огромное потребление воды, в режиме подвоза, это детский садик. Он тоже оказался на подвозе и туда, естественно, машины идут рекой, — сообщил Владимир Баженов.
Он отметил, что представитель госпредприятия вчера лично выехал в село и пообщался с жителями на улице, откуда поступило обращение. По словам Баженова, «все вопросы были проговорены».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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