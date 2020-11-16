Жители крымского села пожаловались на недельное отсутствие воды

Жители села Скалистое в Бахчисарайском районе Крыма пожаловались на то, что уже неделю сидят без воды.

Данную ситуацию гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов прокомментировал на оперштабе по ситуации с водоснабжением.

— В село Скалистое ежедневно подвозится вода, на некоторые улицы она подвозится два раза в день. Там огромное потребление воды, в режиме подвоза, это детский садик. Он тоже оказался на подвозе и туда, естественно, машины идут рекой, — сообщил Владимир Баженов.

Он отметил, что представитель госпредприятия вчера лично выехал в село и пообщался с жителями на улице, откуда поступило обращение. По словам Баженова, «все вопросы были проговорены».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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