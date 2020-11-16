Житель Крыма обвиняется в покушении на убийство и развращении несовершеннолетней

Житель Симферопольского района обвиняется в покушении на убийство и развращении несовершеннолетней.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя села Урожайное Симферопольского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), частью 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, у обвиняемого возник конфликт с другим мужчиной, который перерос в драку, во время которой он нанес потерпевшему 11 ударов ножом в область груди, головы, спины, живота, верхних и нижних конечностей. Потерпевший госпитализирован.

Кроме того, обвиняемый неоднократно вступал в половую связь с жительницей Симферопольского района, которая не достигла 16-летнего возраста.

Дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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