Происшествия
Житель Крыма обвиняется в покушении на убийство и развращении несовершеннолетней
Житель Симферопольского района обвиняется в покушении на убийство и развращении несовершеннолетней.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя села Урожайное Симферопольского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), частью 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста)», – говорится в сообщении.
По данным следствия, у обвиняемого возник конфликт с другим мужчиной, который перерос в драку, во время которой он нанес потерпевшему 11 ударов ножом в область груди, головы, спины, живота, верхних и нижних конечностей. Потерпевший госпитализирован.
Кроме того, обвиняемый неоднократно вступал в половую связь с жительницей Симферопольского района, которая не достигла 16-летнего возраста.
Дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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