Все и еще чуть-чуть о мансардных окнах

Так и появилось название «мансарда». Основное преобразование заключалось в монтаже мансардных окон. Которые помогли из душной, маленькой комнатушки с глухими стенами и низким потолком делать пригодные для жизни полноценные комнаты.

Теперь, о проблемах нашего времени. Вы владелец частного дома? Помещение под крышей — это место сбора пыли и ненужных вещей? Тогда изобретение французского архитектора — то, что вам необходимо! С установкой нестандартных окон, вы сможете не только наслаждаться мягким, дневным светом, но и значительно уменьшить расходы на электроэнергию.

Где расположить?

• Мансардные окна лучше всего размещать на солнечной стороне. И большим плюсом станет, если у вас наклонный скат, ведь в таком случае они будут пропускать почти на 50% больше естественного света, чем вертикальные.

• Также отталкивайтесь от площади мансарды. «Железное правило» - 1 м2 мансардного окна приходится на 10 м2 пола.

• Не стоит нарушать стропильную систему. Лучше всего, когда ширина окна пропорциональна расстоянию между стропилами. Придерживаясь этого пункта можно не беспокоиться о прочности крыши.

• Где нельзя устанавливать? Скаты ендовы, возле отводов вентиляции, а также, где кровля примыкает к стене. Не придерживаясь этих правил, могут возникнуть проблемы во время эксплуатации окна.

На первый взгляд, много нюансов и заморочек, но благодаря этой статье вы узнаете чуть больше и убедитесь, что все не так-то и сложно.