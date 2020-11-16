Бизнес
Все и еще чуть-чуть о мансардных окнах
фото © Новости Крыма
Интересное название «мансарда», не так ли? Появилось оно в семнадцатом веке благодаря архитектору Франсуа Мансар. Когда во Франции остро встала проблема с жильем для малообеспеченных людей, он начал переоборудовать чердачные помещения.
Так и появилось название «мансарда». Основное преобразование заключалось в монтаже мансардных окон. Которые помогли из душной, маленькой комнатушки с глухими стенами и низким потолком делать пригодные для жизни полноценные комнаты.
Теперь, о проблемах нашего времени. Вы владелец частного дома? Помещение под крышей — это место сбора пыли и ненужных вещей? Тогда изобретение французского архитектора — то, что вам необходимо! С установкой нестандартных окон, вы сможете не только наслаждаться мягким, дневным светом, но и значительно уменьшить расходы на электроэнергию.
Где расположить?
• Мансардные окна лучше всего размещать на солнечной стороне. И большим плюсом станет, если у вас наклонный скат, ведь в таком случае они будут пропускать почти на 50% больше естественного света, чем вертикальные.
• Также отталкивайтесь от площади мансарды. «Железное правило» - 1 м2 мансардного окна приходится на 10 м2 пола.
• Не стоит нарушать стропильную систему. Лучше всего, когда ширина окна пропорциональна расстоянию между стропилами. Придерживаясь этого пункта можно не беспокоиться о прочности крыши.
• Где нельзя устанавливать? Скаты ендовы, возле отводов вентиляции, а также, где кровля примыкает к стене. Не придерживаясь этих правил, могут возникнуть проблемы во время эксплуатации окна.
На первый взгляд, много нюансов и заморочек, но благодаря этой статье вы узнаете чуть больше и убедитесь, что все не так-то и сложно.
Как выбрать окно?
Теперь, вы имеете представление, где расположить окно. Следующий этап «выбор», узнаем все технические характеристики:
• Материал: ПВХ / Древесина. Здесь нет, лучшего и худшего. Выбор исключительно от назначения и дизайна комнаты.
• Правильно подобрать модель. Удобное расположение ручки, оси открытия и т.д.
• Наличие функции проветривания (приточного клапана)
• Может вы хотите окно трансформер? Это обычный оконный блок с выносным устройством. На него можно поставить небольшой стол или летние кресла.
• Стеклопакет, тоже важный этап выбора. Он может быть: противоударный, защищенный или просто усиленный.
• Будет ли в комплектации ограничитель при открытии.
• По типу кровли. Мансардное окно — это целая система элементов. И для герметичности конструкции требуется подбирать оклад исходя из:
- для плоской кровли до 10 мм;
- для профилированной до 45мм;
- с высоким гребнем до 90мм.
Монтаж и его нюансы.
При покупке мансардного окна вам обязательно дают подробную инструкцию по установке. Но, так как почти 100% успеха связаны не с дефектами блоков, а с нарушением технологии монтажа. Разберем последовательность действий:
1. Чертеж или набросок будущего окна;
2. Выбор места;
3. Демонтаж стеклопакета из рамы;
4. Укладка гидроизоляция и утеплителя;
5. Монтаж желоба;
6. Установка оклада;
7. Теперь устанавливаем стеклопакет;
8. Занимаемся пароизоляцией;
9. Выполнение внутренней отделки;
10. Обустройство откосов.
Важно выполнять все работы последовательно, а если вы не уверены в своих силах, то обратитесь к специалистам, тогда все тяготы и опасения насчет сложности установки, развеяться.
Вы уже готовы к покупке или хотите просто приценится? В каталоге https://zkm.com.ru/mansardnie-okna-sevastopol огромный выбор на любой вкус, цвет и дизайн. Наши специалисты проконсультируют Вас по всем возникшим вопросам, помогут подобрать необходимую комплектацию мансардных окон, исходя из Ваших пожеланий. Не лишайте себя возможности увеличить жилую площадь вашего дома.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Немного о битумной черепице. Крыша вашего дома со сложной конфигурацией? Тогда мягкая кровля то, что вам нужно!
10 преимуществ поликарбоната. Девятнадцатый век - эпоха мушкетов и пушек. А также небывалых достижений в технике и науке. Вспомним ученого-изобретателя, Альфреда Эйнхорна он был отличный специалист в области химии, который известен изобретениями Novocaine и Polycarbonate.
Трое российских медиков заболели коронавирусом после вакцинации. В Минздраве РФ пояснили, почему российская вакцина не сработала.
Половина заболевших севастопольцев лечится от «короны» дома. В Севастополе зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19 за прошедшие сутки.
Увольнения и безденежье: чем грозит отмена новогодних гуляний в Крыму
Отмена массовых мероприятий в период новогодних каникул повлечет крупные потери для туриндустрии в Крыму и лишит многих крымчан рабочих мест.
Личную гвардию Аксенова лишают единственного жилья
Симферопольская горадминистрация выселяет из общежития семьи «крымских ополченцев».
Американская компания объявила о вакцине от COVID-19 с эффективностью в 94,5%
Американская компания Moderna объявила, что ее вакцина от коронавируса во время третьей фазы клинических испытаний показала эффективность в 94,5% случаев.
«Лесополосы просто уничтожены»: Зубков возмущен вырубкой деревьев при строительстве «Тавриды»
Крымский бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что при строительстве трассы «Таврида» в Крыму массово вырубили лесополосы в Белогорском районе.
вчера
Власти Севастополя решили, что в городе стабилизировалась ситуация с COVID-19
В Севастополе наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.
Поиск в новостях Крыма
Рубрики
Актуальные сюжеты
Социальные сети
RSS
Актуально
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.
О проекте | Политика конфидициальности