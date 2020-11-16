Возле водопада Учан-Су заблудились туристы, одна из них пострадала

На туристической тропе Штангеевской под Ялтой заблудились двое туристов, одна из них пострадала, из-за чего потребовалась помощь спасателей в эвакуации.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«Пострадавшие были обнаружены в районе водопада Учан-Су. Спасатели оказали первую помощь пострадавшей 1952 года рождения, а затем эвакуировали ее при помощи носилок из горно-лесной зоны к автомобилю скорой медицинской помощи», – рассказал глава ведомства Сергей Шахов.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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