Происшествия
Возле водопада Учан-Су заблудились туристы, одна из них пострадала
На туристической тропе Штангеевской под Ялтой заблудились двое туристов, одна из них пострадала, из-за чего потребовалась помощь спасателей в эвакуации.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
«Пострадавшие были обнаружены в районе водопада Учан-Су. Спасатели оказали первую помощь пострадавшей 1952 года рождения, а затем эвакуировали ее при помощи носилок из горно-лесной зоны к автомобилю скорой медицинской помощи», – рассказал глава ведомства Сергей Шахов.
Напомним, на горе Аю-Даг под Алуштой заблудились туристы с детьми.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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