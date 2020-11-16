Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.6
воздух +10
море +16

Водный кризис

Водохранилища Севастополя оказались вне закона

12:01 понедельник, 16 ноября 2020
Севастополь
Водохранилища Севастополя оказались вне закона

фото © Дмитрий Осипенко|ForPost

Водохранилища Севастополя и их инфраструктура часто эксплуатируются без необходимых разрешений, их обследование не проводится, а очевидные проблемы остаются без реакции, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Как сообщает ведомство, Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами Севтехнадзора и Ростехнадзора была проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности гидротехнических сооружений.

Установлено, что ГБУ «Экологический центр» допущены нарушения законодательства при эксплуатации 45 гидротехнических сооружений, закрепленных за ним на праве оперативного управления.

В отношении водохранилищ и гидротехнических сооружений, расположенных в Балаклаве, селах Севастополя, а также на территории Севастопольского, Чернореченского, Мекензиевского и Терновского лесничеств, не выполнен расчет вероятного вреда и не проведено преддекларационное обследование. Правила эксплуатации оказались не разработаны, более того – отсутствует разрешение на эксплуатацию и оперативное управление.

Техническое состояние сооружений также вызвало вопросы: запорно-регулирующая арматура обследованного колодца оказалась неисправна, ливневая система – разрушена, а плотины заросли деревьями.

Кроме того, в ряде случаев выявлены нарушения технического состояния сооружений, которые выразились в зарастании древесной растительностью плотин, неисправности запорно-регулирующей арматуры колодца и разрушении ливневой системы.

Прокуратура подала иск в Ленинский районный суд г. Севастополя об устранении нарушений закона.

Отметим, что хотя до исчерпания запасов воды в Севастополе остались считанные недели, есть определенные сомнения в скорости исполнения предписаний прокуратуры городским правительством. Ранее в Законодательном собрании Севастополя «отметили» пятилетний юбилей неисполнения правительством Севастополя решения по водохранилищу у горы Гасфорта – контроль байкеров из «Ночных волков» над озером еще в 2015 году был признан незаконным.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе власти обещают бороться с захватом тротуаров. Частный сектор в самом центре Севастополя – весьма сложная и специфическая городская среда, требующая к себе особого внимания.

Власти Симферополя инвентаризировали все кладбища города. Администрация Симферополя завершила процесс инвентаризации всех городских захоронений.

Установленные современные уличные светильники в Ялте окупятся за год. Годовая экономия потребляемой мощности новых уличных светильников в Ялте позволит окупить их менее чем за один год.

«Угроза ЧП»: в Севастополе хотят приостановить добычу грунта в Языковой балке. На заседании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Севастополя рекомендовали приостановить все работы в Языковой балке, где продолжается добыча грунта.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки 55 случаев COVID-19: оперативная сводка

В Севастополе за сутки 55 случаев COVID-19: оперативная сводка

В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 55 новых случаев заболевания COVID-19, еще 15 человек были выписаны после выздоровления.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выросло число жертв COVID

В Крыму выросло число жертв COVID

В Крыму подтвердили смерть от коронавируса еще четырех человек.

Коронавирус в Крыму
Снижение после выходных: в Крыму 161 новых заражений

Снижение после выходных: в Крыму 161 новых заражений

За 15 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 37 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
В Крыму призывают переносить свадебные торжества

В Крыму призывают переносить свадебные торжества

В Республике Крым приостанавливается государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке - мера направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации