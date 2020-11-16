Водохранилища Севастополя оказались вне закона

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Водохранилища Севастополя и их инфраструктура часто эксплуатируются без необходимых разрешений, их обследование не проводится, а очевидные проблемы остаются без реакции, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Как сообщает ведомство, Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами Севтехнадзора и Ростехнадзора была проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности гидротехнических сооружений.

Установлено, что ГБУ «Экологический центр» допущены нарушения законодательства при эксплуатации 45 гидротехнических сооружений, закрепленных за ним на праве оперативного управления.

В отношении водохранилищ и гидротехнических сооружений, расположенных в Балаклаве, селах Севастополя, а также на территории Севастопольского, Чернореченского, Мекензиевского и Терновского лесничеств, не выполнен расчет вероятного вреда и не проведено преддекларационное обследование. Правила эксплуатации оказались не разработаны, более того – отсутствует разрешение на эксплуатацию и оперативное управление.

Техническое состояние сооружений также вызвало вопросы: запорно-регулирующая арматура обследованного колодца оказалась неисправна, ливневая система – разрушена, а плотины заросли деревьями.

Кроме того, в ряде случаев выявлены нарушения технического состояния сооружений, которые выразились в зарастании древесной растительностью плотин, неисправности запорно-регулирующей арматуры колодца и разрушении ливневой системы.

Прокуратура подала иск в Ленинский районный суд г. Севастополя об устранении нарушений закона.

Отметим, что хотя до исчерпания запасов воды в Севастополе остались считанные недели, есть определенные сомнения в скорости исполнения предписаний прокуратуры городским правительством. Ранее в Законодательном собрании Севастополя «отметили» пятилетний юбилей неисполнения правительством Севастополя решения по водохранилищу у горы Гасфорта – контроль байкеров из «Ночных волков» над озером еще в 2015 году был признан незаконным.

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