Власти Севастополя решили, что в городе стабилизировалась ситуация с COVID-19

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В Севастополе наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании.

По официальным данным, за прошедшую неделю в Севастополе диагноз COVID-19 подтвердился у 406 человек, тогда как на неделей ранее этот показатель был равен 452.

«Снижение заболеваемости наблюдается в 1,38 раза. Темп прироста за сутки составил 1,59, неделю назад был 2,4. Точно такая же динамика у средненедельного и среднемесячного темпов прироста. Коэффициент распространения коронавируса составил 0,84. Можно констатировать стабилизацию ситуации», - сообщил цифры Кулагин.

Меры безопасности, которые приняты в городе сейчас, власти считают разумными и эффективными. По словам губернатора города Михаила Развожаева, они «снижают риски и позволяют бизнесу функционировать». Чиновники посоветовали севастопольцам продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться санитайзерами и при ухудшения состояния сразу обращаться к врачам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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