Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.1
воздух +5
море +16

Коронавирус в Крыму

Власти Севастополя решили, что в городе стабилизировалась ситуация с COVID-19

16:34 понедельник, 16 ноября 2020
Севастополь
Власти Севастополя решили, что в городе стабилизировалась ситуация с COVID-19

фото © obyektiv.press

В Севастополе наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании.

По официальным данным, за прошедшую неделю в Севастополе диагноз COVID-19 подтвердился у 406 человек, тогда как на неделей ранее этот показатель был равен 452.

«Снижение заболеваемости наблюдается в 1,38 раза. Темп прироста за сутки составил 1,59, неделю назад был 2,4. Точно такая же динамика у средненедельного и среднемесячного темпов прироста. Коэффициент распространения коронавируса составил 0,84. Можно констатировать стабилизацию ситуации», - сообщил цифры Кулагин.

Меры безопасности, которые приняты в городе сейчас, власти считают разумными и эффективными. По словам губернатора города Михаила Развожаева, они «снижают риски и позволяют бизнесу функционировать». Чиновники посоветовали севастопольцам продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться санитайзерами и при ухудшения состояния сразу обращаться к врачам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пообещали очищать книги от коронавируса. Специальные обеззараживающие боксы для книг и документов поступили в универсальную научную библиотеку им. И.Я. Франко.

В Севастополе за сутки 55 случаев COVID-19: оперативная сводка. В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 55 новых случаев заболевания COVID-19, еще 15 человек были выписаны после выздоровления.

В Крыму выросло число жертв COVID. В Крыму подтвердили смерть от коронавируса еще четырех человек.

Снижение после выходных: в Крыму 161 новых заражений. За 15 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 37 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
Увольнения и безденежье: чем грозит отмена новогодних гуляний в Крыму

Увольнения и безденежье: чем грозит отмена новогодних гуляний в Крыму

Отмена массовых мероприятий в период новогодних каникул повлечет крупные потери для туриндустрии в Крыму и лишит многих крымчан рабочих мест.

Власть
Личную гвардию Аксенова лишают единственного жилья

Личную гвардию Аксенова лишают единственного жилья

Симферопольская горадминистрация выселяет из общежития семьи «крымских ополченцев».

Коронавирус в Крыму
Американская компания объявила о вакцине от COVID-19 с эффективностью в 94,5%

Американская компания объявила о вакцине от COVID-19 с эффективностью в 94,5%

Американская компания Moderna объявила, что ее вакцина от коронавируса во время третьей фазы клинических испытаний показала эффективность в 94,5% случаев.

Коронавирус в Крыму
Власти Севастополя решили, что в городе стабилизировалась ситуация с COVID-19

Власти Севастополя решили, что в городе стабилизировалась ситуация с COVID-19

В Севастополе наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации