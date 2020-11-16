В Ялте рядом со школой появилась огромная несанкционированная свалка

В микрорайоне Стройгородок рядом с Гаспринской средней школой №1 образовалась огромная несанкционированная свалка, сообщает пресс-служба администрации Ялты.

«Выполняя строительно-монтажные работы в рамках капитального ремонта Гаспринской средней школы № 1, расположенной на улице Мира, 5, подрядчик поставил специальный ковш для сбора строительного мусора. Жители близлежащих домов вместо того, чтобы относить мусор к контейнерной площадке, стали выбрасывать его рядом. За короткий срок образовалась гора бытовых отходов. К тому времени подрядчик вывез свой мусор, а свалка так и осталась», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники ООО «Альтфатер» помогли убрать весь мусор и вывезли его на своей технике.

«Жители Стройгородка благодарят всех за помощь в решении этой проблемы. Однако рядом живут люди, которые и создали свалку, чтобы этого не произошло, достаточно было выбрасывать мусор в контейнеры, которые находятся немного дальше», – подчеркнули в ялтинской администрации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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