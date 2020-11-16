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В Симферополе зафиксировали еще более сильное ухудшение качества воды
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Большая часть обращений поступила в адрес администрации крымской столицы 10 ноября.
Об этом заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения заявила глава администрации Симферополя Елена Проценко.
— За минувшую неделю количество обращений в единую дежурную диспетчерскую службу по водоснабжению немного выросла. Связано это было с заменой опорной арматуры на сетях. Всего поступило 203 обращения. Из них по аварийным работам 92, по ненадлежащему качеству воды – 43 обращения и по уточнению графиков подачи воды – 46 обращений, — сообщила Проценко.
По словам главы администрации, за минувшую неделю увеличилось количество обращений по вопросам качества подаваемой воды и соблюдения графика:
— В основном жаловались на качество подаваемой воды и на соблюдение графиков. Отмечу, что основная часть обращений поступила 10 ноября. Это было связано с производством работ по замене опорной арматуры в сетях холодного водоснабжения по улице Балаклавской. Основной причиной увеличения жалоб на качество воды стало проведение работ по переподключению насосных групп, которые выполняло предприятие «Вода Крыма», — уточнила Проценко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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