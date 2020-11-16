В Севастополе за сутки 55 случаев COVID-19: оперативная сводка

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В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 55 новых случаев заболевания COVID-19, еще 15 человек были выписаны после выздоровления.

Заразились местные жители в возрасте от 13 до 73 лет. Смертей пациентов с COVID-19 за сутки не зарегистрировано.

«12 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные - на амбулаторном лечении», - сообщили в пресс-службе правительства.

Таким образом, с начала пандемии в Севастополе коронавирусом заразились 3525 человек. Из них 2630 человек уже выздоровели, 95 пациентов скончались.

По состоянию на утро 16 ноября с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах города продолжают лечение 307 человек: 150 – в инфекционной больнице, 154 – в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны. В обсерваторе «Изумруд» находятся 51 человек с легкой формой COVID-19, на амбулаторном лечении дома – 467 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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