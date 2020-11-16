Происшествия
В Севастополе водитель легковушки протаранил машины «скорой» и МЧС
В Севастополе водитель легкового автомобиля Honda протаранил «скорую помощь», а следом – автомобиль МЧС.
Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
ДТП произошло на улице Генерала Лебедя.
«Автомобили стояли на перекрестке. «Скорая помощь», включив спецсигналы, поехала на красный свет. Водитель автомобиля Honda Accord по невыясненной причине решил ехать следом и врезался в остановившуюся «скорую помощь». Потом решил резко сдать назад и протаранил стоявший сзади УАЗ, принадлежащий МЧС Севастополя», - сообщили в МВД Севастополя.
По данным силовиков, в аварии никто не пострадал.
Как уточнили в Департаменте здравоохранения Севастополя, «скорая помощь» ехала на вызов, после ДТП машину заменили.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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