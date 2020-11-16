В Севастополе власти обещают бороться с захватом тротуаров

Частный сектор в самом центре Севастополя – весьма сложная и специфическая городская среда, требующая к себе особого внимания.

В этом убежден глава Ленинского муниципального образования Максим Мишин, встретившийся 12 ноября с представителями самоуправления улицы 6-я Бастионная.

В результате их многочисленных обращений улицу наконец-то стали ремонтировать. Меняют старое покрытие тротуаров на новый асфальт, устанавливают бордюры, делают понижения в местах сопряжения с проезжей частью. Правда, только в пределах проектных границ. Вот и получилось, что у высотки за гостиницей «Крым» понижение тротуара сделали только с одной стороны.

Заметим, что при фактическом расположении района в центральной части города, здешние улицы в значительной части лишены нормальных тротуаров из-за многочисленных самозахватов территории владельцами частных мини-гостиниц. Они повсеместно организуют на тротуарах парковочные места для автомобилей своих постояльцев. Для большей убедительности отельеры-самовольщики устанавливают еще и металлические блокираторы.

Такая ситуация сложилась не только на 6-й Бастионной, но также на улицах Демидова, Частника, Костомаровской. На последней, невзирая на многочисленные обращения жителей, по четной стороне улицы тротуары самовольно и, судя по всему, бесконтрольно превращены в чью-то придомовую территорию.

По мнению Мишина, каждая такая ситуация требует особого внимания и предметной работы, которую муниципал полон решимости инициировать.

— Будем обращаться в ДИЗО по вопросу определения границ. Мы понимаем, что это будет длительный процесс, связанный с судами и с последующим сносом незаконных строений и заборов, — анонсировал предполагаемые действия глава Ленинского МО.

Он пояснил, что в отдельных случаях, как на улице Демидова, граница углового частного особняка, фактически перекрывающего всю пешеходную часть улицы, находится в границах красной линии. Это означает, что тротуар устроить можно разве что за счет проезжей части, которую и без того широкой не назовешь.

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